Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldet unsichere Fahrweise und verhindert dadurch Schlimmeres

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (blk) Am 02.06.2024 gegen 00:15 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei einen Pkw mit auffälliger auf der Bundesstraße 1 zwischen Hildesheim und Elze. Der Fahrzeugführer soll seinen Pkw sehr unsicher, in Schlangenlinien und zum Teil in den Gegenverkehr lenken. Durch Polizeibeamte sowie eine Polizeibeamtin der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Hildesheim konnte der Pkw in der Ortschaft Mahlerten gestoppt werden.

Im Anschluss wurde dem 77-jährigen Fahrzeugführer, auf Grund der Zeugenaussage und den durch die Polizeibeamtin durchgeführten Tests zur Fahrtauglichkeit, in Hildesheim eine Blutprobe entnommen. Hiernach wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die gezeigte Fahrweise eine krankheitsbedingte Ursache haben könnte, wurde die Blutprobe in einem Hildesheimer Krankenhaus analysiert.

Anhand dieser Analyse wurde bekannt, dass bei dem Fahrzeugführer ein dringender Behandlungsbedarf besteht, sodass dieser durch einen zur Wohnanschrift alarmierten Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt wurde.

Die Polizei bedankt sich bei dem aufmerksamen Zeugen ohne dessen Meldung die akute Behandlungsnotwendigkeit des 77-jährigen unentdeckt geblieben wäre. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066/985-0 zu melden.

