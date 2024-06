POL-HI: Diebstahl aus PKW-Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - ALFELD (cmü/gen) - Im Zeitraum vom 01.06.2024 23:30 Uhr bis zum 02.06.2024 10:30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter in der Heinzestraße in Alfeld die Seitenscheibe einer silbernen Mercedes-Benz A-Klasse ein, durchwühlte den Fahrzeuginnenraum und entwendete eine schwarze Damenhandtasche. In derselben Nacht wurde unweit des ersten Tatortes, in der Bergstraße, die Seitenscheibe eines weiteren ...

