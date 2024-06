Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus PKW - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü/gen) - Im Zeitraum vom 01.06.2024 23:30 Uhr bis zum 02.06.2024 10:30 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter in der Heinzestraße in Alfeld die Seitenscheibe einer silbernen Mercedes-Benz A-Klasse ein, durchwühlte den Fahrzeuginnenraum und entwendete eine schwarze Damenhandtasche. In derselben Nacht wurde unweit des ersten Tatortes, in der Bergstraße, die Seitenscheibe eines weiteren PKW eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die im oben genanntem Zeitraum verdächtige Umstände wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

