Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Königsschaffhausen: Versuchter Kellereinbruch

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 12.01.2024, nahm eine Anwohnerin gegen 04:30 Uhr verdächtige Geräusche an einem Wohnhaus in der Straße "Am Kirchengraben" in Königsschaffhausen wahr. Nachdem sie gerufen hatte, sah sie in der Folge eine Person wegrennen. Die eintreffende Polizeistreife konnte an einem Kellerfenster des Anwesens zwei frische Hebelspuren feststellen. Vermutlich versuchte der Täter durch das Kellerfenster ins Innere des Anwesens zu gelangen und wurde durch die Rufe aufgeschreckt, weshalb er von seinem Anliegen abließ.

Das Kellerfenster wurde leicht beschädigt, ist aber noch voll funktionsfähig.

Der Polizeiposten Endingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

