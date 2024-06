Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 31.05.2024 bis 02.06.2024

Hildesheim (ots)

(bru)Sachbeschädigung an Wahlplakat

Am 31.05.2024 werden gegen 23.30 Uhr durch einen Zeugen vier Personen beobachtet, als diese in Gronau, Kreisverkehr Bethelner Landstraße / Barfelder Straße im dortigen Seitenraum ein Wahlplakat der Partei "Bündnis 90 / Die Grünen" beschädigen, indem sie dieses teilweise abreißen und u.a. mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmieren. Gegen die derzeit unbekannten Täter wird ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 01.06.2024 erfolgt gegen 00.01 Uhr durch eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Elze in Gronau, Kuhmasch, eine Verkehrskontrolle eines Pkw VW, welcher von einem 28-jährigen Elzer geführt wird. Im Verlauf der Kontrolle ergeben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung des Fahrzeugführers. Ein entsprechender Drogen-Vortest verläuft positiv, so dass dem Elzer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wird. Zudem wird ihm die Weiterfahrt untersagt. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, erwartet den Fahrer ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 01.06.2024 gegen 11.40 Uhr befährt eine 65-jährige Rhedenerin mit ihrem Pkw VW die L 480 von Betheln in Richtung Heyersum. Im Bereich zwischen der dortigen Deponiezufahrt und dem Parkplatz "Hügelgräber" kommt ihr aus Richtung Heyersum ein Pkw entgegen. Als sich der entgegenkommende Pkw in Höhe des Pkw der Rhedenerin befindet, wird vermutlich aus dem Seitenfenster ein derzeit unbekannter Gegenstand geworfen, welcher auf die Motorhaube des VW prallt und hier eine tiefe Eindellung hinterlässt. Die entstandene Schadenshöhe am VW wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

