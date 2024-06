Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizei bremst Geschwindigkeitssünder aus

Duisburg (ots)

Der Verkehrsdienst der Duisburger Polizei hat am Montag und Dienstag (24./25. Juni) jeweils in der Zeit von 9 bis 11:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der Kremerstraße vorgenommen.

Innerhalb dieser fünf Stunden zogen die Beamten 43 Verkehrsteilnehmer wegen zu schnellen Fahrens zur Rechenschaft. In 17 Fällen zeigte die Laserpistole Geschwindigkeitswerte an, die jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich ziehen. 26-mal wurden Verwarngelder ausgesprochen.

Der herausragendste Fall: Eine 51-jährige Fahrerin eines ortsfremden Personenbeförderungsunternehmens, besetzt mit Kindern und Jugendlichen, war mit 53 Stundenkilometern in der Tempo 30-Zone unterwegs. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro sowie einen Punkt in Flensburg!

