POL-DU: Neudorf-Nord: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und einem Bus - ein Schwerverletzter

Duisburg (ots) - Am Freitag (21. Juni) erschien ein 59-jähriger Mann auf der Polizeiwache Buchholz und berichtete, dass er zuvor mit seinem Fahrrad gegen 15:30 Uhr unterwegs nach Hause war und die Bliersheimer Straße in Hochemmerich befuhr. Etwa in Höhe der Hausnummer 58-60 (Logport) sei eine Sattelzugmaschine mit Anhänger vorwärts nach rechts über den Radweg ...

mehr