POL-DU: Obermeiderich: Wohnungsbrand - Eine Person verstorben

Duisburg (ots) - Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei haben am Sonntagnachmittag (23. Juni, 16:40 Uhr) einen 34-Jährigen aus dem Rhein gerettet. Vorausgegangen war nach bisherigem Kenntnisstand eine lebensgefährliche Wette, bei der es darum ging, den Rhein zu durchschwimmen. Als der 34-Jährige sofort von der starken Strömung in Höhe der Brücke der Solidarität abgetrieben wurde, sprang ein 35-Jähriger in der ...

