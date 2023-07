Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zielrichtung Autos - mehrere Diebstähle im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots)

Im Stadtgebiet Ludwigshafen kam es zu mehreren Diebstählen aus Autos. In der Nacht von Montag auf Dienstag (03.07.2023 - 04.07.2023) wurden in der Bürgermeister-Kutter-Straße und der Erich-Reimann-Straße bei drei Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen und der Innenraum durch Unbekannte durchsucht. Hierbei wurden unter Anderem Werkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag (02.07.2023 - 03.07.2023) entwendeten Unbekannte den Katalysator eines ebenfalls in der Erich-Reimann-Straße abgestellten Autos. Sachdienliche Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Am Dienstagnachmittag, gegen 17:45 Uhr, wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Bruchwiesenstraße aus einem Auto Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Der Gesamtschaden aller Taten beläuft sich auf circa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell