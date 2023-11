POL-HAM: BMW bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Pelkum (ots) - Eine Erdgeschosswohnung an der Heinrichstraße war am Donnerstag, 23. November, das Ziel von einem Einbrecher. Nachdem der Täter zwischen 23.15 Uhr und 5.30 Uhr durch ein Kellerfenster in das Mehrfamilienhaus einstieg, öffnete er die Wohnungstür seines Einbruchopfers und nahm eine Geldbörse und Zigaretten vom Küchentisch mit. Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an ...

mehr