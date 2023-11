Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Gaststätte

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag, 23. November, zwischen 4 Uhr und 7.45 Uhr in eine Gaststätte an der Marinestraße eingebrochen.

Durch das gewaltsame Öffnen der Eingangstür gelangten sie in die Räumlichkeiten und brachen zwei Geldspielautomaten auf. Die beiden darin befindlichen Geldkassetten nahmen sie als Beute mit. Aus einer Kasse im Tresenbereich stahlen sie ebenfalls Bargeld.

An der Eingangstür und den Spielautomaten entstand ein Gesamtsachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise zu dem Täter beziehungsweise den Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell