Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Wichtige Zeugin nach räuberischer Erpressung gesucht - Zwei Verdächtige in U-Haft

Duisburg (ots)

Nach einer räuberischen Erpressung am 22. Juni (7:20 Uhr) in einem Bus der Linie 921 in Fahrtrichtung zum Königlichen Hof nach Moers suchen die Polizei Duisburg und die Staatsanwaltschaft Duisburg eine wichtige Zeugin.

An dem Samstag sollen zwei Männer (22 und 23 Jahre alt) einen 34-jährigen Fahrgast in Höhe der Rheinbrücke Rheinhausen bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Als er dem Duo sagte, dass er nichts verstehen würde, soll er von den Verdächtigen körperlich attackiert worden sein. Samt Beute seien die Männer an der Haltestelle "Atroper Markt" ausgestiegen, zuvor sollen sie ebenfalls den Busfahrer beleidigt und im Bus rumgepöbelt haben. Der 34-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Fahndung haben Polizisten das Duo an der Krefelder Straße festgenommen und ins Gewahrsam gebracht. Da der Verdacht bestand, dass die Männer Alkohol und Drogen konsumiert hatten, entnahm ihnen ein Arzt jeweils eine Blutprobe. Sie wurden am Sonntag (23. Juni) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Für die weiteren Ermittlungen wird eine wichtige Zeugin gesucht, die ebenfalls in dem Bus gesessen hat: Sie wird auf Anfang 20 Jahre und 1,60 bis 1,70 Meter Größe geschätzt. Sie hat ein rundliches Gesicht, eine helle Hautfarbe und trug ihr hellbraunes Haar zum Zopf gebunden. Die Frau wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell