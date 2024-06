POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung und Beleidigung durch rücksichtslosen Überholer - Zeugenaufruf

Bürdenbach (ots) - Am 01.06.2024 wurde durch aufmerksame Spaziergänger die Ablagerung einer größeren Menge Sperrmüll an einem Feldweg parallel zur B 256, zwischen den Ortslagen Güllesheim und Oberlahr in der Gemarkung Bürdenbach gemeldet. Durch unbekannte Täter wurde offensichtlich mittels Transporter oder PKW mit Anhänger eine große Menge Sperrmüll entsorgt. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an, die Entsorgung des Sperrmülls wurde in die Wege geleitet. ...

