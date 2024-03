Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Zeugen nach Unfall gesucht

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch in Königsbronn ermittelt jetzt die Polizei.

Der Unfall ereignete sich um 14.35 Uhr. Eine 39-Jährige fuhr mit ihrem Seat in der Zanger Straße in Richtung Ortsmitte. Wie die Frau der Polizei berichtete, kam ihr auf Höhe Gebäude 43 ein Fahrzeug entgegen. Das fuhr wohl über der Mittellinie. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 39-Jährige mit ihrem Auto nach rechts aus. Der Seat stieß mit einem ordnungsgemäß geparkten Peugeot zusammen. Unglücklicherweise befand sich der 49-jährige Besitzer des Peugeot gerade an der Fahrertür, als er von dem vorbeifahrenden Seat mit der rechten Seite frontal erfasst wurde. Der Mann wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stieß mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Von dort aus wurde der 49-Jährige auf die Straße geschleudert und kam zum Liegen. Der Mann zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den 49-Jährigen und brachte ihn in eine Klinik. Der unbekannte Fahrzeugführer, dem die 39-Jährige ausgewichen war, fuhr weiter. Den und weitere Zeugen sucht nun die Polizei. Möglicherweise hatte der Fahrende den Unfall auch nicht mitbekommen. Denn zu einem Kontakt zwischen dem Seat und dem anderen Pkw kam es nicht. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Heidenheim unter der Tel. 07321/97520 entgegen. Den Schaden an dem Seat schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro, den am Peugeot auf ca. 2.500 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

