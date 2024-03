Ulm (ots) - Gegen 11 Uhr hebelten zwei Unbekannte die Balkontüre eines Einfamilienhauses in Neenstetten auf und gelangten so in das Gebäude. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die Einbrecher. Er begab sich ebenfalls über die offene Balkontüre in das Haus. Dort kamen ihm zwei Männer aus dem Obergeschoss entgegen. ...

mehr