Am Mittwoch brachen Unbekannte in ein Haus in Neenstetten ein.

Gegen 11 Uhr hebelten zwei Unbekannte die Balkontüre eines Einfamilienhauses in Neenstetten auf und gelangten so in das Gebäude. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die Einbrecher. Er begab sich ebenfalls über die offene Balkontüre in das Haus. Dort kamen ihm zwei Männer aus dem Obergeschoss entgegen. Sie drängten den 90-jährigen Mann beiseite und verließen das Gebäude. Sie flüchteten mit einem weißen Pkw. Der Eigentümer des Hauses wurde von seinem Nachbarn unverzüglich informiert. Vermutlich wurden die Einbrecher durch den 90-Jährigen gestört. Entwenden konnten sie nach ersten Erkenntnissen nichts. Den Angaben des Zeugen zufolge, sollen die beiden Einbrecher südländisch ausgesehen haben. Weitere Hinweise zu den Personen oder dem Pkw liegen nicht vor. Die Polizei fahndete nach dem Fahrzeug und hat die Ermittlungen aufgenommen. Das blieb unentdeckt.

