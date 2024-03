Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Vorfahrt missachtet

Nicht aufgepasst hatte eine Autofahrerin am Mittwoch in Illerkirchberg

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr die 83-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz im Lettenbergweg. An der Einmündung in die Landstraße 260, bog sie nach links ab. Dabei übersah sie einen Omnibus. Dieser kam aus Richtung Oberkirchberg und hatte Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Fahrerin des Mercedes, der Fahrer des Omnibusses und vier Fahrgäste blieben unverletzt. Den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei auf 2000 Euro, am Omnibus auf 5000 Euro.

