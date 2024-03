Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zu schnell unterwegs

Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße ahndete die Polizei am Dienstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Am Nachmittag führte die Polizei Heidenheim in der Zeit von 13.30 Uhr bis 17 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durch. Ihr Augenmerk richteten die Beamten auf Verkehrsteilnehmer, die sich in der Heckentalstraße nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h hielten. Während der Kontrolle ertappte die Polizei zwei Autofahrer die 20 km/h zu schnell fuhren. Ein Fahrer war zudem ohne Führerschein unterwegs.

Anschließend kontrollierten die Beamten den Verkehr in der Zanger Straße in Fahrtrichtung Mittelrain. Insgesamt stoppten sie 13 Personen, die sich nicht an die erlaubten 60 km/h hielten. Der schnellste Fahrer war mit 98 km/h unterwegs. Den Mann erwartet nun neben einer Geldbuße auch ein Fahrverbot.

