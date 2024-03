Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Berauscht auf dem E-Scooter bei Polizeiwache vorbeigefahren

Gleich mehrere Anzeigen handelte sich am Dienstag in Laupheim ein 25-Jähriger ein.

Der Mann fuhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug um 22.15 Uhr am Polizeirevier in der Biberacher Straße vorbei. Dabei fiel den Beamten der Fahrer auf. Denn an dem Roller war keine gültige Versicherungsplakette angebracht. Während der Kontrolle hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass der Fahrer des E-Scooter unter Drogen stand. Er zeigte Anzeichen wie Lidflattern und lichtstarre Pupillen. Ein Urintest auf der Dienststelle verlief positiv auf THC und bestätigte den Verdacht. Gegenüber den Beamten gab der Fahrer zu, wenige Tage zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die wird nun untersucht und soll Aufschluss über den genauen Drogenkonsum des Mannes geben. Jetzt muss er mit mehreren Anzeigen rechnen.

