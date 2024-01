Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Drogen sichergestellt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (16.01.2024) gegen 07:25 Uhr ereignete sich ein Wohnungsbrand in einer Einzimmerwohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Potsdamer Straße. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in der Wohnung, so dass es keine Verletzten gab. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange, aber erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass unsachgemäßer Umgang mit Feuer die Ursache sein könnte. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden mehrere Hanfpflanzen sowie eine größere Menge verschreibungspflichtiger Medikamente sichergestellt. Gegen den 32-jährigen Bewohner wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Aufgrund des Brandes wurden auch Bauwerksschäden am Gebäude verzeichnet. Zeitweise wurde die Lagesche Straße gesperrt.

