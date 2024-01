Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mann fordert in Gewahrsamszelle schlafen zu dürfen und leistet Widerstand.

Lippe (ots)

Ein 37-jähriger Mann aus Steinhagen betrat am Sonntagmorgen (14.01.2024) gegen 03:30 Uhr die Polizeidienststelle in Detmold und verlangte, dort übernachten zu dürfen, da er keine Möglichkeit hatte, zu seinem gewünschten Ziel in Halle zu gelangen. Er kündigte an Straftaten zu begehen, sofern man seinem Wunsch nicht entspreche. Nachdem ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde, weigerte er sich diesem Folge zu leisten und griff einen Beamten an. Der Mann wurde dann tatsächlich zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Alle beteiligten Beamten blieben unverletzt. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell