POL-LIP: Kalletal-Kalldorf. Über Fenster in Einfamilienhaus eingedrungen.

Lippe (ots) - Unbekannte haben in der Lemgoer Straße in Istrup die Radmuttern an einem abgestellten Abschlepper der Marke VW gelöst. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagabend (13.01.2024) und Montagmorgen (15.01.2024). Als der 44-jährige Fahrer am Montag seine Fahrt antrat, geriet der LKW nach einiger Zeit ins Schwanken. Bei genauerer Untersuchung stellte er ...

