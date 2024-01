Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto beschädigt - Einbruch in Einfamilienhaus - Einbruch in Jugendhaus - Versuchter Pkw-Diebstahl

Fulda (ots)

Auto beschädigt

Petersberg. Am Samstag (20.01.), gegen 0.25 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger die Breitunger Straße in Höhe einer Tankstelle mit einem Pkw des Herstellers Aixam. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde er und sein Beifahrer plötzlich von einer vierköpfigen Personengruppe angeschrien, an der er langsam vorbeifuhr. Außerdem schlugen und traten die Täter gegen das Auto und verursachten dabei rund 400 Euro Sachschaden. Bei den Tätern soll es sich um vier junge Männer gehandelt haben.

Einbruch in Einfamilienhaus

Neuhof. Unbekannte brachen am Freitag (19.01.), gegen 19.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Spessartstraße ein. Die Täter hebelten dazu ein Kellerfenster und mehrere Innentüren auf. Als ein Bewohner auf die ungebetenen Gäste aufmerksam wurde, flohen diese in unbekannte Richtung. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die beiden Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Täter: trug ein schwarzes Kapuzenoberteil, eine schwarze Hose mit weißem Aufdruck, schwarze Schuhe, einen schwarzroten Mundschutz und schwarze Handschuhe

2. Täter: trug ein schwarzes Kapuzenoberteil, eine schwarze Hose, weiße Schuhe und schwarze Handschuhe.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Jugendhaus

Bad Salzschlirf. Unbekannte brachen zwischen Montag (15.01.) und Freitag (19.01.) in ein Jugendhaus in der Brückenstraße ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf, durchsuchten die Innenräume und stahlen unter anderem eine Playstation. Es entstand rund 150 Euro Sachschaden.

Versuchter Pkw-Diebstahl

Petersberg. In der Nacht zu Sonntag (21.01.) versuchte ein Unbekannter ohne Erfolg einen vor einem Einfamilienhaus in der Mambachstraße abgestellten schwarzen Volvo XC 90 aufzubrechen.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell