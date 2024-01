POL-OH: Update 2: Wohnhausbrand in Bebra-Weiterode

Vogelsbergkreis (ots) - Pkw beschädigt Lauterbach. Am Donnerstag (18.01.), zwischen 18.35 Uhr und 19.50 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter mittels spitzem Gegenstand den Lack eines schwarzen VW Golf. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt im Allmenröder Weg in Lauterbach. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere ...

