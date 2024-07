POL-DU: Alt-Hamborn: Videobeobachtung am Hamborner Altmarkt geht in die Verlängerung

Duisburg (ots) - Nach einem erneuten Sieg für die türkische Fußballnationalmannschaft und dem einhergehenden Einzug ins Viertelfinale sammelten sich am Abend des 2. Juli insgesamt ca. 8000 Fans, teilweise motorisiert, überwiegend vor dem Amtsgericht in Hamborn, vor der Pauluskirche in Hochfeld sowie auf dem ...

mehr