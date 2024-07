Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Einbruch in Kita

Duisburg (ots)

Am Dienstagmorgen (2. Juli) erhielt die Leitstelle einen Anruf aus einer Kita in der Mittelstraße in Duisburg-Marxloh. Unbekannte hatten in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Terassentür aufgebrochen und mehrere Gegenstände entwendet. Die Mitarbeiterinnen vor Ort berichteten den Beamten, dass mehrere Tonie-Boxen und Figuren sowie ein Beamer und ein Kasettenrekorder fehlten.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen, die nähere Angaben zu verdächtigen Personen machen kön-nen oder die Tat beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 34 unter der Ruf-nummer 0203 2800.

