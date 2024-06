Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Erinnerung: Polizeiinspektion Rotenburg lädt zu spannenden Info-Veranstaltungen ein! ++ Lust auf Polizei? ++

Rotenburg (ots)

Polizeiinspektion Rotenburg lädt zu spannenden Info-Veranstaltungen ein!

++ Info-Broschüre im Anhang! ++

Die Polizeiinspektion Rotenburg bietet Eltern, Schülern und Interessierten spannende Einblicke in die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Niedersachsen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen!

Was erwartet Sie?

Erfahren Sie aus erster Hand, welche Herausforderungen und Chancen ein Studium bei der Polizei Niedersachsen bietet. Unser engagiertes Nachwuchs-Team beantwortet alle Ihre Fragen zu Beruf, Voraussetzungen und Studium.

Wichtige Termine

Leider muss die für den 27. Juni 2024 geplante Veranstaltung für Eltern entfallen. Doch keine Sorge - wir haben noch zwei weitere spannende Termine für Euch:

Nachmittag der Bewerber und Bewerberinnen: Am Donnerstag, den 04. Juli 2024 um 17:00 Uhr laden wir Schülerinnen und Schüler, die mindestens den Realschulabschluss anstreben oder bereits in der Tasche haben, zu einem informativen Nachmittag ein. Auch Auszubildende und Berufsumsteiger sind herzlich willkommen! Tauchen Sie ein in die Welt der Polizei und entdecken Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Karrierewege.

Gemeinsamer Info-Nachmittag: Am Dienstag, den 13. August 2024 um 17:00 Uhr haben sowohl Eltern als auch Schüler die Chance, gemeinsam alles Wissenswerte über die Einstellungsvoraussetzungen und das Auswahlverfahren zu erfahren.

Ort:

Agentur für Arbeit, Nordstraße 17, 27356 Rotenburg (W.)

Jetzt anmelden!

Aufgrund begrenzter Plätze bitten wir um eine vorherige Anmeldung. Für den Termin am 04. Juli 2024 können Sie sich bis zum 25. Juni 2024 anmelden. Für den gemeinsamen Nachmittag am 13. August 2024 ist die Anmeldung bis zum 09. August 2024 möglich. Anmeldungen bitte unter E-Mail auf@pi-row.polizei.niedersachsen.de.

Die Polizeiinspektion Rotenburg freut sich auf Ihre Teilnahme und darauf, Sie für eine Karriere bei der Polizei Niedersachsen zu begeistern!

Kontakt für Anmeldung und Rückfragen:

E-Mail: auf@pi-row.polizei.niedersachsen.de Telefon: 04261/947-105 (Kriminalhauptkommissarin Ingrun Joll)

Wir freuen uns auf Ihren und Euren Besuch!

