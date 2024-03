Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht im Kreisverkehr

Bolanden (ots)

In der Freitagnacht, kurz nach 02.00 Uhr, durchfuhr ein mit mehreren Personen besetztes Fahrzeug den Kreisverkehr in Bolanden, "Im See" Ecke Parkallee. Auf der regennassen Fahrbahn fuhr der Fahrzeugführer zu schnell und kam im Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stieß frontal gegen eine Laterne neben dem Kreisverkehr und beschädigte diese erheblich. Nach Angaben eines Zeugen stiegen mehrere Personen aus dem Fahrzeug aus, sahen sich den Schaden an und entfernten sich anschließend mit dem unfallbeschädigten Fahrzeug. Das unbekannte Fahrzeug dürfte im Frontbereich Schäden haben. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden. Weitere Zeugen, die in der Freitagnacht ein Fahrzeug mit Frontschaden gesehen haben werden gebeten, sich mit der Polizei Kirchheimbolanden 06352 9112700 in Verbindung zu setzen. Eine Verkehrsunfallflucht ist eine Verkehrsstraftat und wird regelmäßig mit dem Entzug der Fahrerlaubnis bestraft.

