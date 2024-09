Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Exhibitionistische Handlung +++ Auseinandersetzung in Asylbewerberunterkunft +++ Mit Pfefferspray gesprüht +++ Einbrecher unterwegs +++ Diebstahl einer Geldkassette +++ Fahraddiebe unterwegs +++

Wiesbaden (ots)

1. Exhibitionistische Handlung,

Wiesbaden-Westend, Hellmundstraße, Montag, 23.09.2024, 2.50 Uhr

(mb)In der Nacht zum Montag war ein Exhibitionist im Wiesbadener Westend unterwegs. Nach diesem wird nun gefahndet.

Gegen 2.50 Uhr teilte eine 34-Jährige der Polizei mit, dass sie zuvor auf ihrem Nachhauseweg von dem Unbekannten angesprochen und nach einem Feuerzeug gefragt worden sei. Anschließend habe sie ihren Weg fortgesetzt. Als die Frau an ihrer Wohnanschrift in der Hellmundstraße angekommen war, entblößte sich der Mann plötzlich vor ihr und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Aufgrund der Schreie der Geschädigten ergriff der Exhibitionist nun die Flucht in Richtung Emser Straße. Der Unbekannte war 30 bis 40 Jahre alt und 1,80 m groß. Er hatte einen Vollbart, eine Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen und trug einen blauen Jogginganzug mit Wolkenmuster.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Auseinandersetzung in Asylbewerberunterkunft, Wiesbaden, Hans-Bredow-Straße, Sonntag, 22.09.2024, 4.20 Uhr

(mb)Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Wiesbaden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern, bei der eine Person verletzt wurde.

Um 4.15 Uhr wurde der Polizei der Sachverhalt durch den Hausmeister der Einrichtung über Notruf gemeldet. Die Hintergründe des Streits zwischen dem 30-jährigen Guineer und dem 26-jährigen Somalier waren zunächst unbekannt. Beim Aufeinandertreffen der beiden eskalierte der Streit und es kam zu gegenseitigen körperlichen Übergriffen. In deren Verlauf soll der 30-Jährige unter anderem sein Gegenüber mit einem Gürtel angegriffen haben. Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen wurden die Parteien getrennt. Während der 30-Jährige in das zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert wurde, brachte ein Rettungswagen den 26-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Beethovenstraße, Bahnhofstraße und Bertha-von-Suttner-Straße, Freitag, 20.09.2024, 18.30 Uhr bis Sonntag, 22.09.2024, 11 Uhr

(mb)Von Freitagabend bis Sonntagmorgen trieben in Wiesbaden Einbrecher an mehreren Tatorten ihr Unwesen.

Zwischen Freitagabend 18.30 Uhr und Sonntagmorgen 11 Uhr drangen die Täter über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße ein und durchsuchten anschließend das Innere nach Wertgegenständen. Ob die Einbrecher fündig wurden, ist noch nicht abschließend geklärt. Letztlich entkamen die Langfinger unerkannt über die Terassentür. Der hinterlassene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Ein Massagesalon in der Bahnhofstraße wurde durch einen Unbekannten am Samstag gegen 11.20 Uhr betreten. Mit einem Hebelwerkzeug machte er sich an einem Fenster zu schaffen. Nachdem es ihm gelungen war dieses gewaltsam zu öffnen, durchsuchte er die Räumlichkeiten. Mit dem aufgefundenen Bargeld trat er die Flucht an. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Einbrecher eine schwarze medizinische Maske, einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe an. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Ins Innere einer Erdgeschosswohnung in der Bertha-von-Suttner-Straße drangen Unbekannte am Sonntag zwischen 2 Uhr und 5 Uhr ein, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Ob die Täter im Rahmen ihrer Suche nach Wertsachen etwas mitnahmen, ist noch nicht bekannt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tatorte gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Mit Pfefferspray gesprüht,

Wiesbaden-Erbenheim, "Am Bürgerhaus" Sonntag, 22.09.2024, 2.20 Uhr

(mb)Im Rahmen der Erbenheimer Kerb wurde ein Brüderpaar von zwei Unbekannten mit Pfefferspray besprüht.

Als das Brüderpaar mit zwei Begleitern auf dem Kerbeglände auf eine 4-köpfige Personengruppe traf, entwickelte sich ein verbaler Streit. Die Wege der beiden Parteien trennten sich jedoch nur kurz. Auf der Straße "Am Bürgerhaus" begegneten sich die Akteure erneut. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen jeweils einer Person der beiden Gruppen, woraufhin ein Mitglied der unbekannten Gruppe hinzutrat und den Brüdern Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Anschließend entfernten sich die Angreifer vom Tatort. Einer war circa 17 Jahre alt, circa 1,75 groß und hatte brünette nach hinten gegelte Haare mit einem Mittelscheitel. Er trug eine dunkle Sweatjacke. Der Zweite war 17 bis 19 Jahre, circa 1,80 bis 1,85 m groß und hatte braune nach hinten gegelte Haare mit einem Mittelscheitel. Die Brüder wurden von dem für die Veranstaltung anwesenden Rettungsdienst erstversorgt.

Die Ermittlungen hierzu hat das 4. Polizeirevier in Wiesbaden aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2440.

5. Schlägerei im Bus,

Wiesbaden-Klarenthal, Geschwister-Scholl-Straße, Samstag, 21.09.2024, 22.05 Uhr

(mb)Während einer Busfahrt kam es am Samstagabend zu einem körperlichen Übergriff auf einen 45-jährigen Wiesbadener.

Gegen 22.05 Uhr ermahnte der Wiesbadener einen von zwei Unbekannten, als dieser gegen seinen Einkaufstrolley trat. Im Rahmen des anschließenden Streitgespräches kam der zweite Angreifer hinzu und schlug mehrmals auf den Mann ein. Als der 45-Jährige sich wegdrehte, wurde er wiederholt von hinten getreten. Von dem Fahrer, der den Tumult aus dem hinteren Bereich mitbekam, wurde der Bus angehalten und die Türen geöffnet. Dies nutzten die Täter und andere unbeteiligte Personen, die möglicherweise deren Begleiter waren, zur Flucht. Ein Täter war 12 bis 13 Jahre alt und trug ein hellblau-weiß gestreiftes Hemd. Der andere war circa 14 Jahre alt und war mit einer grünen Schirmmütze mit einem Buchstaben sowie einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Der Angegriffene wurde leicht verletzt und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter (0611) 345-0 zu melden.

6. Sachbeschädigung durch Graffiti,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Samstag, 21.09.2024, 21.55 Uhr

(mb)Am Samstagabend haben drei Jugendliche in Wiesbaden die Wand eines Tunnels in der Mainzer Straße mit Graffiti besprüht.

Ein vorbeifahrender Zeuge entdeckte die drei Sprayer gegen 21.55 Uhr und verständigte die Polizei. Bevor die Streifenbesatzungen eintrafen, hatten die Täter die Flucht ergriffen. Zuvor hatten sie an der Wand einen lilafarbenen Schriftzug hinterlassen. Der Zeuge beschrieb die Drei in einem Alter von 14 bis 16 Jahren und mit einer Größe von circa 1,70 m. Sie waren schwarz gekleidet und führten schwarze Rucksäcke mit. Ein Unbekannter hatte ein schwarzes Basecap auf.

Die Polizei fahndet nun nach den Sprayern. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise geben? Bitte melden Sie diese dem Haus des Jugendrechts in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0.

7. Diebstahl einer Geldkassette,

Wiesbaden-Klarenthal, Geschwister-Scholl-Straße, Samstag, 21.09.2024, 22.10 Uhr

(mb)Am Samstagabend stahlen Diebe in einem unbeobachteten Moment die Einnahmen einer Tanzveranstaltung in Wiesbaden.

Als sich der für die Kasse Verantwortliche gegen 22.10 Uhr umdrehte, um mit einem Besucher des Events in der Geschwister-Scholl-Straße zu sprechen, ergriff einer der beiden Täter eine Geldkassette. Beide Langfinger flüchteten sodann und konnten nicht mehr angetroffen werden. In der grauen Kasse waren neben dem Wechselgeld auch die Einnahmen enthalten. Einer der Diebe war 20 bis 25 Jahre alt, hatte ein Muttermal auf der rechten Wange und trug eine silberfarbene Brille. Er hatte kurze schwarze Haare und führte eine schwarze Umhängetasche mit. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke und schwarzen Schuhen. Der Zweite war im gleichen Alter, hatte dunkle kurze Haare und trug eine weiße Jacke. Die Kasse konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

8. Fahrraddiebe festgenommen,

Wiesbaden, Kirchgasse, Montag, 23.09.2024, 1.40 Uhr

(mb)In Wiesbaden wurden am frühen Montagmorgen zwei Fahrraddiebe festgenommen.

Gegen 1.40 Uhr konnte ein Zeuge den Fahrraddiebstahl in der Kirchgasse beobachten und die Polizei verständigen. Die beiden Diebe gingen bei ihrer Tat arbeitsteilig vor. Während einer "Schmiere" stand, nahm der andere das Zweirad aus dem Fahrradständer. Anschließend entfernten sich die beiden samt Rad vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnten beide allerdings festgenommen und das Mountainbike im geschätzten Wert von 800 Euro sichergestellt werden. Hinweise auf den Besitzer des Zweirades liegen derzeit nicht vor. Der rechtmäßige Besitzer wird gebeten, sich beim 4. Polizeirevier unter Vorlage eines Eigentumsnachweises zu melden. Die Langfinger wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

9. Fahrraddiebe unterwegs,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Mainzer Straße, Samstag, 21.09.2024, 22.20 Uhr

(ms)In Wiesbaden wurde am Samstagabend ein Pedelec gestohlen. Bei der Flucht ließen die Diebe das Zweirad zurück.

Gegen 22.20 Uhr meldete ein 47-jähriger Wiesbadener, dass soeben sein in der Mainzer Straße in Mainz-Kastel abgestelltes E-Bike entwendet worden sei. Von der entsandten Streife konnte das mintgrüne Fahrrad des Herstellers Santa Cruz kurz darauf in der Straße "In der Witz" aufgefunden werden. Aus der Entfernung konnten die beiden in Richtung Hochheimer Straße weglaufenden Langfinger noch kurz gesehen werden. Sie waren circa 16 bis 25 Jahre alt und schlank. Einer war hellgrau, der andere dunkel gekleidet. Das Rad im Wert von mehreren Tausend Euro wurde an seinen Besitzer zurückgegeben. Wer Hinweise zu den Personen und/oder der Tat machen kann, wird gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell