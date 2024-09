Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pkw gestohlen +++ Streit löst Polizeieinsatz aus +++ Gemeinschaftlich attackiert +++ Tritte gegen Polizeibeamte +++ 20-Jähriger ausgeraubt +++ Wohnungseinbrecher unterwegs

Wiesbaden (ots)

1. Pkw gestohlen,

Wiesbaden, Berliner Straße, Mittwoch, 18.09.2024, 7.50 Uhr bis 13.10 Uhr

(mb)Am Mittwoch wurde zwischen 7.50 Uhr und 13.10 Uhr in Wiesbaden ein Pkw von bislang unbekannten Tätern gestohlen. Im genannten Zeitraum näherten sich die Diebe dem in der Berliner Straße auf einem öffentlichen Parkplatz in Höhe des Fußballstadions geparkten grauen Mazda CX-5. Anschließend entwendeten die Täter das Kfz im Wert von etwa 15.000 Euro auf unbekannte Art. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Mazda die Kennzeichen "WI-MZ 566" angebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise bezüglich des gestohlenen Fahrzeugs unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Streit löst Polizeieinsatz aus,

Wiesbaden-Schierstein, Moselstraße, Donnerstag, 19.09.2024, 2.10 Uhr

(mb)Ein Streit zwischen zwei Männern hat in der Nacht zum Donnerstag in Wiesbaden einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Gegen 2.10 Uhr meldeten mehrere Personen über Notruf Streitigkeiten zwischen mindestens zwei Personen in der Schiersteiner Moselstraße, wobei auch ein lauter Knall zu vernehmen war. Während Einsatzkräfte entsandt wurden, nahm ein 43-jähriger Wiesbadener eigenständig telefonisch Kontakt zur Polizei auf und teilte mit, dass er Beteiligter des Streites sei und mit einer Schreckschusswaffe aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen habe, um seinen Kontrahenten zu verscheuchen. Kurz darauf rief auch der 64-jährige Widersacher an. Beide Personen konnten anschließend durch Einsatzkräfte kontrolliert werden. Der Schiersteiner ließ die Beamten freiwillig in seine Wohnung, wo die Schreckschusswaffe samt Patronen sichergestellt wurde. Er muss sich nun einer Anzeige wegen Bedrohung verantworten. Verletzt wurde niemand.

Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Gemeinschaftlich attackiert,

Wiesbaden, Obere Webergasse, Dienstag, 17.09.2024, 13.15 Uhr

(mb)Am Dienstagmittag wurde ein 23-Jähriger in Wiesbaden von zwei Unbekannten attackiert und verletzt.

Gegen 13.15 Uhr bekam der später Angegriffene einen Streit an einem Kiosk in der Oberen Webergasse mit und ergriff Partei für den Ladenbesitzer. Der Täter verließ daraufhin zunächst die Örtlichkeit, kehrte dann aber kurz darauf mit einem Begleiter, der ein Stuhlbein in der Hand hielt, zurück. Hieraufhin flüchtete sich der junge Mann in ein benachbartes Cafe, um Schutz zu suchen. Die beiden Täter folgten ihm jedoch und griffen ihn gemeinschaftlich an. Dabei ging auch ein Laptop der Cafe-Besitzerin zu Bruch. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Täter flüchteten unerkannt in Richtung Römerberg. Ein Angreifer war circa 1,70 m groß, kräftig und hatte schwarze sehr kurze Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Er trug ein schwarzes Basecap, ein hellgrünes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift "Darkened", eine schwarze kurze Sporthose und helle Sportschuhe. Der Zweite war 1,80 m groß, schlank und hatte braune kurze Haare mit einer Stirnglatze. Er war mit einem grauen T-Shirt, einer blauen Sporthose und schwarzen Sneaker mit weißer Sohle bekleidet.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt in dieser Sache und erbittet Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2140.

4. Tritte gegen Polizeibeamte,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Wiesbadener Straße, Mittwoch, 18.09.2024, 8.35 Uhr

(mb)Eine 38-Jährige leistete am Mittwochmorgen in Wiesbaden Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht.

Gegen 8.35 Uhr wurde die Polizei von mehreren Anwohnern in die Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel gerufen, da sich eine Nachbarin in einem psychischen Ausnahmezustand befand und mit einem Besenstiel lautstark im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses randalierte. Bei der Festnahme der Randaliererin wehrte diese sich gegen die Maßnahme und trat nach den beiden Polizeibeamten. Durch einen Tritt wurde ein 28-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt, konnte aber seinen Dienst fortsetzen. Die Festgenommene, die unverletzt blieb, wurde aufgrund ihres Zustandes einer Fachklinik vorgeführt, wo sie auch aufgenommen wurde.

5. 20-Jähriger ausgeraubt,

Wiesbaden, An der Ringkirche, Mittwoch, 18.09.2024, 23.15 Uhr

(mb)Am Mittwochabend wurde ein 20-Jähriger in Wiesbaden von drei Tätern ausgeraubt.

Gegen 23.15 Uhr war der Heranwachsende in der Straße "An der Ringkirche" in Richtung Klarenthaler Straße unterwegs, als er von drei Personen angesprochen wurde. Die Personengruppe drohte ihm dabei Schläge und den Einsatz von Pfefferspray an und forderte Bargeld. Infolge dessen wechselte ein 20-Euro-Schein seinen Besitzer. Zudem wurde der Angesprochene körperlich attackiert und leicht verletzt. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens war nicht von Nöten. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Täter festgenommen und zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum Revier verbracht werden, wo sie im Anschluss entlassen wurden. Wer der dritte Räuber war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Wohnungseinbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Hildastraße und Steubenstraße, Dienstag, 17.09.2024 um 10 Uhr bis Mittwoch, 18.09.2024 um 14.45 Uhr

(mb)Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmittag trieben Wohnungseinbrecher an zwei Objekten in Wiesbaden ihr Unwesen.

Von Dienstag, 17.09.2024 um 10 Uhr bis Mittwoch, 18.09.2024 um 13 Uhr suchten die Täter eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hildastraße heim. Nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten die Einbrecher die Wohnung. Mit ihrer Beute von 10 Euro entkamen sie unerkannt und hinterließen ungefähr 200 Euro Sachschaden. Am Mittwoch wurde eine weitere Erdgeschosswohnung in der Steubenstraße zwischen 8.30 Uhr und 14.45 Uhr von Unbekannten angegangen. Die Täter hebelten an mehreren Fenstern und der Terrassentür. Letztlich gelangten sie über ein Fenster ins Innere und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Mit mehreren Taschen und Schmuck flüchteten die Langfinger. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Rollerdiebe schlagen zu,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Geisenheimer Straße, Wiesbaden-Westend, Platz der Deutschen Einheit, Dienstag, 17.09.2024, 15:30 Uhr Mittwoch, 18.09.2024, 07:30 Uhr (ms)In Wiesbaden wurde am Dienstagnachmittag ein Motoroller entwendet, bei einem weiteren Fall am Mittwoch blieb es beim Versuch.

Gegen 15:30 Uhr am Mittwoch näherte sich ein Unbekannter einer in der Geisenheimer Straße abgestellten roten Vespa der Marke "Piaggio". Hier manipulierte der Täter am Zündschloss, jedoch war das Lenkradschloss weiterhin intakt. In der Folge ließ der Dieb von der Vespa ab und flüchtete unerkannt, hinterließ allerdings Schäden am Moped in Höhe von etwa 1.200 Euro. Bei einem weiteren Fall am Platz der Deutschen Einheit entwendete ein Unbekannter am Dienstagnachmittag eine schwarze Vespa. Der Täter steckte einen Schlüssel in das Zündschloss und schob das Gefährt zu Fuß in Richtung der Hellmundstraße. Ersten Ermittlungen zufolge wird der Dieb als männlich und circa 25-35 Jahre alt beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Turnschuhe. Außerdem trug er ein graues T-Shirt mit weißer Aufschrift und einen schwarzen Motorradhelm. Das 5.Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

8. Zwei Fahrräder gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Waldstraße, Wiesbaden-Mitte, Marktplatz, Dienstag, 17.09.2024, 10 Uhr Mittwoch, 18.09.2024, 17:00 Uhr

(ms)Innerhalb der letzten zwei Tage wurden in Wiesbaden zwei Fahrräder gestohlen.

Am Mittwochabend begab sich am Marktplatz in Wiesbaden ein bislang unbekannter Dieb zu einem dort an einem Fahrradständer angeschlossenen schwarzen E-Bike der Marke "Winora" im Wert von etwa 2.500 Euro und flüchtete mit diesen unerkannt. Außerdem entwendete ein unbekannter Täter in der Waldstraße ein Mountainbike der Marke "Canyon" im Wert von circa 2.800 Euro aus einem Fahrradkeller heraus.

Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell