Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Diebe auf Baustelle +++ Fahrrad gestohlen +++ Fußgänger angefahren und geflüchtet +++ Unfall mit E-Scooter

Wiesbaden (ots)

1. Diebe auf Baustelle, Wiesbaden-Delkenheim, Auf der Bierau, Montag, 16.09.2024, 14.00 Uhr bis Dienstag, 17.09.2024, 17.00 Uhr

(fs)Diebe haben zwischen Montag und Dienstag auf einer Baustelle in Wiesbaden-Delkenheim Materialien entwendet. Die Täter hatten es in der Straße "Auf der Bierau" auf Stahlbohrrohre und Bohrschappen abgesehen. Hierbei handelt es sich um sehr schwere, sperrige Baumaterialien, die nur unter erheblichem Kraftaufwand und Zuhilfenahme von schwerem Gerät bewegt werden können. Das Stehlgut hat einen Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Sollten Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben können Sie Ihre Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2340 beim 3. Polizeirevier in Wiesbaden mitteilen.

2. Fahrrad gestohlen, Wiesbaden-Nordost, Walkmühlstraße, Dienstag, 17.09.2024, 23.00 Uhr

(fs)Am Dienstagabend wurde in Wiesbaden-Nordost ein Fahrrad entwendet. Hierzu hatte ein Unbekannter in der Walkmühlstraße um 23.00 Uhr die Schlösser des Fahrrads mit einem Bolzenschneider durchtrennt, um anschließend auf dem Rad die Flucht zu ergreifen. Der Täter war männlich, schlank, hatte dunkle Haare, trug eine weiße Trainingsjacke und eine schwarze Hose. Hinweise werden auf dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

3. Fußgänger angefahren und geflüchtet, Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, Dienstag, 17.09.2024, 09.00 Uhr

(fs)Am Dienstagmorgen wurde in Wiesbaden-Biebrich ein Fußgänger von einem PKW erfasst, der im Anschluss flüchtete. In der Rathausstraße wollte der 15-Jährige um 09.00 Uhr zu Fuß den Zebrastreifen auf der Rathausstraße queren. Hierbei sah er den sich nähernden PKW nicht kommen und betrat die Straße. Der Jugendliche bemerkte noch, wie das Auto versuchte zu bremsen, jedoch kam es trotzdem zum Zusammenstoß, woraufhin der 15-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrer des dunkelblauen Fahrzeugs setzte danach unbeirrt seine Fahrt fort, ohne sich nach dem Wohlergehen des Fußgängers zu erkundigen sowie seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Es werden Zeugen des Unfalls gesucht. Wenn Sie etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2540.

4. Unfall mit E-Scooter, Wiesbaden-Kostheim, Hochheimer Straße, Dienstag, 17.09.2024, 19.00 Uhr

(fs)Ein E-Scooter kollidierte am Dienstagabend mit einem PKW, wobei sich der Scooterfahrer verletzte. Der 46-jährige Rollerfahrer befuhr den Radweg auf der Hochheimer Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Als ein 43-jähriger Autofahrer in Höhe Heßlerweg auf die Hochheimer Straße auffahren wollte, konnten beide nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei stürzte der 46-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell