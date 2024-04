Polizei Münster

POL-MS: Drei Fahrverbote, 23 Bußgelder und fünf Verwarngelder verhängt - Schwerpunktkontrolle auf der L511 bei Recklinghausen - 31 Verstöße in zwei Stunden

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag (07.04.) haben Polizisten zwischen 10:20 Uhr und 12:20 Uhr bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Landstraße 511 in Fahrtrichtung Oer-Erkenschwick zwischen der Anschlussstelle Recklinghausen Herten und der Anschlussstelle Recklinghausen Nord insgesamt 31 Verstöße durch Autofahrende festgestellt.

Ein Pkw war mit 103 km/h unterwegs und überschritt damit die erlaubten 60 km/h an der Messstelle um ganze 43 km/h nach Toleranzabzug. Die Person am Steuer sowie zwei weitere Pkw-Fahrende erwarten nun jeweils ein Monat Fahrverbot, ein Bußgeld von 320 Euro und zwei Punkte. Die Geschwindigkeitsverstöße 23 weiterer Pkw-Fahrender wurden mit Bußgeldern zwischen 60 und 200 Euro sowie mit bis zu einem Punkt geahndet. Darüber hinaus verhängten die Beamten Verwarngelder bis zu 40 Euro an fünf Autofahrende.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, die bestehenden Höchstgeschwindigkeiten einzuhalten, um schwere Unfälle und ihre Folgen zu vermeiden.

