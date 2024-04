Polizei Münster

POL-MS: Rucksack aus Fahrradkorb entwendet - Polizei gibt Hinweise

Münster (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (08.04., 18:05 Uhr) den Rucksack einer Münsteranerin aus ihrem Fahrradkorb entwendet. Nach Aussage der 21-Jährigen war sie, aus Richtung der Windthorststraße kommend, auf der Promenade in Richtung Hammer Straße mit dem Fahrrad unterwegs. Nachdem sie zu Hause angekommen war, stellte sie fest, dass ihr Rucksack nicht mehr im Fahrradkorb auf ihrem Gepäckträger lag.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des Rucksacks geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden und rät, Handtaschen und Rucksäcke nicht in Fahrradkörbe zu legen. Generell sollten Wertsachen möglichst eng am Körper getragen werden. Auf dem Fahrrad können Taschen mit Spanngurten gesichert oder in verschließbaren Satteltaschen transportiert werden.

