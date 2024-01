Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Trickdieb gibt sich als Polizist aus und entkommt mit Bargeld

Bremerhaven (ots)

Ein Trickdieb hat am vergangenen Freitag, 5. Januar, eine Frau in Bremerhaven-Leherheide um eine vierstellige Bargeldsumme gebracht.

Der Mann verwickelte die lebensältere Dame gegen 15 Uhr an ihrer Wohnanschrift an der Otto-Suhr-Straße in ein Gespräch und half ihr, die Einkäufe ins Haus zu tragen. Dort gab er sich als vermeintlicher Polizeibeamter aus und erklärte der Seniorin, in der Gegend habe es Diebstähle von Geld und Wertgegenständen gegeben. Nun solle sie ihm zur Sicherheit all ihr Geld und ihre Wertgegenstände zur Kontrolle zeigen. Dabei durchsuchte der Fremde auch selbst Schränke nach Wertvollem. Die überrumpelte Frau zeigte dem vermeintlichen Polizisten ein Versteck mit einem größeren Bargeldbetrag. Als der Mann wenig später die Wohnung verlassen hatte, fiel der Frau auf, dass dieser das Bargeld offenbar mitgenommen hatte.

Die hinzugerufene Polizei nahm den Fall auf und ermittelt nun wegen Diebstahls und Amtsanmaßung gegen den unbekannten Täter. Er wird beschrieben als ca. 30-35 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß. Der Mann hatte schwarze Haare und einen Vollbart, trug einen dunklen Wintermantel, Jeans, Mütze und Handschuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter (0471/953-3321) entgegen.

Schützen Sie sich vor Trickdieben. Hierzu der Hinweis Ihrer Polizei: Generell gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

- Erkundigen Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will! Benutzen Sie dazu Fenster, Türspione, Gegensprechanlagen und öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre oder Kette!

- Lassen Sie sich bei unangekündigten (Handwerker)-Besuchen Ausweispapiere zeigen und halten Sie telefonisch Rücksprache mit den Unternehmen. Jeder seriöse Handwerker oder Ableser hätte Verständnis dafür, wenn er zunächst warten müsste.

- Die Polizei wird Sie niemals nach Wertgegenständen befragen oder sich diese von ihnen zeigen lassen. Wenn Sie Zweifel haben, dass es sich um echte Polizeibeamte handelt, rufen Sie selbst über den Notruf 110 die Polizei und fragen Sie nach.

- Bitten Sie die fremde Person zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Vertrauenspersonen (Nachbar, Angehörige etc.) anwesend sind!

- Zeigen Sie fremden Personen keine persönlichen Unterlagen oder Wertgegenstände; verwahren Sie diese idealerweise sicher in einem Safe oder Bankschließfach!

Sind Sie sich unsicher? Dann rufen Sie sofort die Polizei unter 110. Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell