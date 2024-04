Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Lokal an der Mauritzstraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen (08.04.) zwischen 0 Uhr und 8:30 Uhr in ein Lokal an der Mauritzstraße eingebrochen und haben Alkohol und Bargeld entwendet. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher Zugang zu den Räumlichkeiten des Lokals, indem sie ein Fenster beschädigten. Anschließend öffneten sie gewaltsam Schränke und einen Tresor. Mit Spirituosen im Wert von 200 Euro und 35 Euro Bargeld flüchteten sie auf gleichem Wege in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell