Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Motorrad gestohlen +++ Verfassungsfeindliche Geste +++ In Café eingebrochen +++ Diebstahl von Backwaren

Wiesbaden (ots)

1. Motorrad gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Wörther-See-Straße, Samstag, 14.09.2024, 22 Uhr bis Montag, 16.09.2024, 19 Uhr

(mb)Zwischen Samstag, 14.09.2024 um 22 Uhr und Montag, 16.09.2024 um 19 Uhr wurde im Wiesbadener Stadtteil Bierbrich ein Motorrad von bislang unbekannten Tätern gestohlen. Im genannten Zeitraum näherten sich die Diebe der in der Wörther-See-Straße auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 19 geparkten schwarzen Suzuki VX51L. Anschließend entwendeten die Täter das Zweirad im Wert von etwa 7.000 Euro auf unbekannte Art und Weise und fuhren davon. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an der Suzuki das Kennzeichen "WI-K 150" angebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise bezüglich des gestohlenen Motorrades unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Verfassungsfeindliche Geste,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Montag, 16.09.2024, 18.20 Uhr

(mb)Am Montagabend fiel ein 56-jähriger Mainzer am Wiesbadener Hauptbahnhof durch das Zeigen einer verfassungsfeindlichen Geste auf.

Gegen 18.20 Uhr wurde der Polizei eine Person gemeldet, die im Bereich des Hauptbahnhofes offensichtlich alkoholisiert herumlaufen und mehrfach eine verbotene Geste zeigen würde. Durch eine entsandte Streifenbesatzung konnte die gemeldete Person angetroffen und kontrolliert werden. Während der Mann seine Tat abstritt, konnte diese über die vorhandene Videoschutzanlage verifiziert werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 56-Jährige entlassen. Er muss sich nun einem Strafverfahren verantworten.

3. In Café eingebrochen,

Wiesbaden, Albrechtstraße, Montag, 16.09.2024, 4.40 Uhr

(mb)Am frühen Montagmorgen drang ein Einbrecher in ein Café in Wiesbaden ein und flüchtete unerkannt.

Ersten Ermittlungen zufolge hebelte der Täter gegen 4.40 Uhr erst die Hauseingangstür des Objektes, welches von der Oranienstraße aus betreten wird, und anschließend im Treppenhaus die Hintertür des Geschäftes, dessen Zugang über die Albrechtstraße erfolgt, auf. In dem im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses gelegenen Betriebes suchte der Einbrecher nun nach Wertgegenständen. Ob der Unbekannte vor seiner Flucht etwas entwendet hat, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Langfinger war circa 30 bis 40 Jahre alt, schlank und hatte einen Vollbart. Er war mit einer dunklen Kapuzen-Zipp-Jacke mit hellen Schultern, einer dunklen Jeans und hellen Schuhen bekleidet. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Wer Hinweise zu der Person und/oder der Tat machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Diebstahl von Backwaren,

Wiesbaden, Borkumer Straße, Montag, 16.09.2024, 6.10 Uhr

(mb)Am Montagmorgen entwendeten zwei Diebe in Wiesbaden drei schwarze Transportboxen mit Backwaren.

Die Backwaren wurden zuvor durch den Auslieferer im Eingangsbereich des Geschäftes in der Borkumer Straße deponiert, da dieses noch geschlossen war. Gegen 6.10 Uhr näherten sich die Unbekannten den abgestellten Kisten und nahmen kurzerhand drei davon mit. Beide Täter waren circa 16 bis 25 Jahre alt und schlank. Einer hatte kurze schwarze Haare und trug dunkle Sneaker mit einer weißen Sohle. Der andere war mit einer dunklen Steppjacke mit dunkler Kapuze bekleidet. Das Diebesgut hat einen ungefähren Wert von 50 Euro.

Wer Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell