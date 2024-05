LPI-SHL: Nach Spiegelklatscher abgehauen

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots) - Donnerstagmittag gegen 11:15 Uhr klaute ein bislang unbekannter Mann Waren aus einem Einkaufsmarkt in der Einhäuser Straße in Obermaßfeld-Grimmenthal. Ein Zeuge bemerkte den Diebstahl, informierte die Filialleitung und eilte dann dem Dieb hinterher. Dieser war bereits in den Zug in Richtung Meiningen eingestiegen, welcher als der Zeuge eintraf gerade abfuhr. Der nichtdeutsche ...

mehr