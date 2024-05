Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb im Zug geflüchtet

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

Donnerstagmittag gegen 11:15 Uhr klaute ein bislang unbekannter Mann Waren aus einem Einkaufsmarkt in der Einhäuser Straße in Obermaßfeld-Grimmenthal. Ein Zeuge bemerkte den Diebstahl, informierte die Filialleitung und eilte dann dem Dieb hinterher. Dieser war bereits in den Zug in Richtung Meiningen eingestiegen, welcher als der Zeuge eintraf gerade abfuhr. Der nichtdeutsche Tatverdächtige, welcher mit einem Fahrrad und einer großen Tasche unterwegs war, konnte am Bahnhof in Meiningen nicht mehr festgestellt werden. Derzeit liegt noch keine Angabe zur Höhe des Entwendungsschadens vor. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0112766/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

