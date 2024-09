Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher unterwegs +++ Erneut Lenkrad ausgebaut +++ Portemonnaie entwendet +++ Trickdieb erfolgreich +++ "Sicheres Wiesbaden"

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Untere Albrechtstraße, Schlichterstraße, Schwalbacher Straße und "An der Ringkirche", Donnerstag, 12.09.2024, 6.30 Uhr bis 18.55 Uhr

(mb)Am Donnerstag trieben in Wiesbaden Einbrecher an mehreren Tatorten ihr Unwesen.

Zwischen 11.50 Uhr und 16.30 Uhr gelangten die Täter auf unbekannte Art und Weise ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der "Unteren Albrechtstraße". Während die Tür einer Wohnung im 1. Obergeschoss stand hielt, drangen die Unbekannten hierüber in eine Wohnung im 2. Obergeschoss ein. Bei der Absuche nach Wertgegenständen wurde sie allerdings nicht fündig und verließen das Objekt unerkannt ohne Beute. Der Schaden an den beiden Türen wird auf circa 600 Euro geschätzt. Ein Mehrfamilienhaus in der Schlichterstraße wurde durch die Kriminellen zwischen 15 Uhr und 18.40 Uhr betreten. Mit einem Hebelwerkzeug machten sie sich an einer Wohnungstür im 3. Obergeschoss zu schaffen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Tür gewaltsam zu öffnen. Der hinterlassene Schaden wird auf 1.200 Euro beziffert. Ins Innere einer Wohnung in der Schwalbacher Straße drangen Unbekannte zwischen 6.30 Uhr und 18.55 Uhr ein, nachdem sie die Tür der Erdgeschosswohnung erfolgreich aufgehebelt hatten. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen, nahmen nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nichts mit. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. In der Straße "An der Ringkirche" traten die Einbrecher zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr auf. Nachdem die Tür im 1. Obergeschoss den Hebelansätzen nachgab, betraten die Unbekannten die Wohnung, fanden aber keine Wertgegenstände von ihrem Interesse. Die Beschädigung an der Tür beläuft sich auf etwa 300 Euro. Gegen 13 Uhr konnten in unmittelbarer Nähe zum Tatort "An der Ringkirche" zwei verdächtige weibliche Person gesehen werden, die mit der späteren Tat in Verbindung stehen könnten. Die erste war circa 20 Jahre alt, circa 1,70 m groß und geschminkt. Ihre Haare waren nach hinten gemacht und sie trug einen schwarzen Mantel und dunkle Bekleidung. Die zweite war circa 40 Jahre und ähnelte der ersten.

Wer Hinweise zu den Personen und den Taten machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Erneut Lenkrad ausgebaut,

Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Mittwoch, 11.09.2024, 21 Uhr bis Donnerstag, 12.09.2024, 5.20 Uhr

(mb)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen waren erneut Autoaufbrecher in Wiesbaden am Werk und entwendeten ein Lenkrad aus einem abgestellten Pkw.

Im Tatzeitraum öffneten die Täter einen schwarzen Audi A5 Sportback, der in der Erich-Ollenhauer-Straße in Höhe Hausnummer 40 geparkt war, auf unbekannte Art und Weise. Anschließend bauten die Unbekannten das Lenkrad des Fahrzeuges aus und entkamen unerkannt. An dem Auto war kein Sachschaden festzustellen. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren Hundert Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Portemonnaie entwendet,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 12.09.2024, 12.10 Uhr

(mb)Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagmittag in Wiesbaden einem Mann ein Portemonnaie entrissen und Geld entwendet.

Gegen 12.10 Uhr trat der Täter an den 68-jährigen Wiesbadener in der Schwalbacher Straße am Faulbrunnenplatz heran, als diesem etwas runtergefallen war, und behauptete anschließend, dass das sichtbar in den Händen des Mannes getragene Portemonnaie sein Eigentum wäre. Der Wiesbadener widersprach und setzte seinen Weg in Richtung Friedrichstraße fort. Der Unbekannte griff dabei mehrfach nach der Geldbörse, bis es ihm letztlich gelang, diese zu entreißen. Nach kurzer Distanz öffnete der Dieb das Portemonnaie und entnahm einen 50-Euro-Schein. Die Geldbörse ließ er unterdessen zurück, während er in Richtung Kirchgasse davonrannte. Der Täter war circa 20 Jahre alt, 1,65 m bis 1,70 m groß und hatte schwarzes etwas längeres welliges Haar. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer Jeans bekleidet.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

4. Trickdieb erfolgreich,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Am Königsfloß, Donnerstag, 12.09.2024, 13.40 Uhr

(mb)Am Donnerstagmittag ist eine Frau in Wiesbaden einem Trickdieb aufgesessen.

Gegen 13.40 Uhr wurde die Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Königsfloß" von einem Unbekannten angesprochen, als sie auf dem Balkon ihrer Wohnung stand. Der Mann gab sich als Mitarbeiter der Telekom aus und teilte mit, die Internetverbindung in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Nachdem sich der Unbekannte so Zutritt in die Wohnung verschafft hatte, gelangte er unter einem Vorwand ins Schlafzimmer, während die Wohnungsinhaberin mit einem Messgerät im Wohnzimmer verblieb. Kurz darauf kehrte der Täter zurück und verließ die Wohnung. Im Nachgang stellte die Anwohnerin fest, dass das Schlafzimmer durchsucht und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet wurde. Der Unbekannte war circa 50 Jahre alt, circa 1,65 m groß und schlank. Er hatte eine Halbglatze, war Brillenträger und dunkel gekleidet. Er führte ein weißes Messgerät mit. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie nicht selbst bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihr örtliches zuständiges Polizeirevier oder rufen unter der 110 die Polizei.

Die Täter konnten bislang unerkannt entkommen, die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (0611) 345-0 entgegen.

5. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, Donnerstag, 12.09.2024, 17 Uhr bis Freitag, 13.09.2024, 1 Uhr

(mb)Von Donnerstag auf Freitag wurden erneut gemeinsame Personen- und Fahrzeugkontrollen durch die Landes- und Stadtpolizei im Rahmen des Einsatzkonzeptes "Sicheres Wiesbaden" im Stadtgebiet durchgeführt. Die Einsatzkräfte waren hierbei teilweise auch zu Fuß unterwegs. Die bekannten Schwerpunkte im Innenstadtbereich wurden mit Kontrollmaßnahmen bedacht. Insgesamt wurden von 17 Uhr bis 1 Uhr 37 Personen kontrolliert. Hierbei wurden drei Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz geahndet und eine Tüte mit möglichem Diebesgut sichergestellt. Eine Person wurde aufgrund eines offenen Haftbefehls festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Außerdem wurde eine weitere Person, gegen die ein temporäres Aufenthaltsverbot für die Reisinger Anlage bestand, dort angetroffen und dem zentralen Polizeigewahrsam zugeführt. Zudem wurde ein alkoholisierter Rollerfahrer festgestellt und einer Blutentnahme unterzogen. Im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" werden Stadt und Polizei auch zukünftig eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

