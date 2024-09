Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mercedes gestohlen +++ Einbruch in Gaststätte +++ Fahrzeug durchsucht +++ Exhibitionist an Bushaltestelle +++ Roller gestohlen +++ Am Bahnhof in Streit geraten +++ Geschwindigkeitskontrollen

Wiesbaden (ots)

1. Mercedes gestohlen,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Dienstag, 10.09.2024, 19 Uhr bis Mittwoch, 11.09.2024, 7 Uhr

(mb)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Wiesbaden ein PKW gestohlen.

Im genannten Zeitraum entwendeten die Autodiebe den schwarzen Mercedes C 180, der am Konrad-Adenauer-Ring in Höhe der Hausnummer 31 abgestellt war, auf unbekannte Art und Weise. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen "WI-HC 47" angebracht. Der Wert des Kfz wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Gaststätte,

Wiesbaden-Breckenheim, Alte Dorfstraße, Mittwoch, 11.09.2024, 2 Uhr

(mb)In der Nacht zum Mittwoch wurde in Wiesbaden eine Gaststätte von zwei Einbrechern heimgesucht.

Gegen 2 Uhr hebelten die Täter die Eingangstür der im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindlichen Gaststätte in der "Alten Dorfstraße" auf und gelangten so ins Innere. Bei ihrer Absuche nach Wertgegenständen öffneten sie zwei Spielautomaten gewaltsam und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der hinterlassene Schaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die beiden Langfinger ein jugendliches Erscheinungsbild und eine schmale Figur. Sie trugen lange Ober- und Unterbekleidung und reflektierende Sneaker. Ein Täter hatte eine Kappe auf und der zweite eine Kapuze als Kopfbedeckung über den Kopf gezogen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrzeug durchsucht,

Wiesbaden-Dotzheim, Steinkippel, Mittwoch, 11.09.2024, 1.15 Uhr

(mb)In der Nacht zum Mittwoch war in Wiesbaden ein Dieb an einem geparkten Fahrzeug zu Gange.

Gegen 1.15 Uhr näherte sich der Langfinger dem in der Garageneinfahrt in der Straße "Steinkippel" in Höhe Hausnummer 20 geparkten Pkw. Anschließend öffnete der Täter die Beifahrertür auf unbekannte Art und Weise und durchwühlte das Fahrzeuginnere des silbernen Audi E-Tron S. Ob der Unbekannte etwas mitnahm, ist derzeit noch nicht bekannt. Ersten Ermittlungen zufolge entfernte sich der Dieb vom Tatort mit einem Fahrrad. Er war schmal und führte einen dunklen Rucksack mit. Zudem trug er eine schwarze Kappe mit weißem Emblem und roten Schirm sowie eine blau-rot-weiße Trainingsjacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Exhibitionist an Bushaltestelle,

Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Mittwoch, 11.09.2024, 20.55 Uhr

(mb)Am Mittwochabend kam es an einer Bushaltestelle in Wiesbaden zu exhibitionistischen Handlungen.

Eine 56-jährige Frau saß gegen 20.55 Uhr an der Bushaltestelle "Andreas-Hofer-Straße" in der Erich-Ollenhauer-Straße, als der Täter neben ihr Platz nahm. Anschließend begann der Unbekannte pornografisches Videomaterial auf seinem Handy anzuschauen und an seinem Glied zu manipulieren. Als die Frau unverzüglich aufstand, entfernte sich der Mann in Richtung Dotzheim. Der Täter wird zwischen 20 bis 30 Jahre alt, mit einer ungefähren Größe von 1,70 m und mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer Basketball-Kappe, einem grauen Langarmshirt und einer schwarzen Jogginghose. Zudem führte er weiße Over-Ear-Kopfhörer mit.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt. Sollten Sie Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Roller gestohlen,

Wiesbaden-Schierstein, Lippestraße, Sonntag, 08.09.2024, bis Montag, 09.09.2024, 11.10 Uhr

(mb)Unbekannte entwendeten zwischen Sonntag und Montagmorgen im Wiesbadener Stadtteil Schierstein einen Motorroller.

Das Zweirad war im Tatzeitraum in der Lippestraße in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt. Bei dem Roller handelt es sich um einen rot-weißen Taiwan Golden Bee im Wert von circa 500 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Versicherungskennzeichen "759-CEU" angebracht.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

6. Am Bahnhof in Streit geraten,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Eisenbahnstraße, Mittwoch, 11.09.2024, 6.05 Uhr

(mb)Am frühen Mittwochmorgen gerieten zwei Personen am Bahnhof in Mainz-Kastel in Streit.

Gegen 6.05 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen Saulheimer und einem Unbekannten, die im weiteren Verlauf in gegenseitige körperliche Übergriffe ausartete. Während der Saulheimer leicht verletzt zurückblieb, stieg sein Kontrahent in einen Zug und fuhr davon. Der Flüchtige war 18 bis 25 Jahre, 1,80 m bis 1,85 m groß und dunkelhäutig. Er hatte schwarze dunkle Haare und mit einer grauen Strickjacke, einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

7. Geschwindigkeitsmessung,

Wiesbaden, B 42, Bereich Frauenstein, Mittwoch, 11.09.2024, 9.30 Uhr bis 14.45 Uhr

(mb)Am Mittwoch haben Kontrollkräfte des Regionalen Verkehrsdienstes aus Wiesbaden Geschwindigkeiten auf der Bundesstraße 42 im Bereich Frauenstein überwacht und dabei Überschreitungen festgestellt. Im Zeitraum von 9.30 Uhr bis 14.45 Uhr hatten die Beamten ihr mobiles Messgerät an besagter Örtlichkeit aufgestellt, um die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge im Rahmen der Aktionswoche Roadpol Safety Speed zu überprüfen. In diesem Zeitraum hielten insgesamt 626 von über 8.500 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h nicht ein. Hiervon lagen 107 Verstöße im Bereich einer Bußgeldanzeige. Jedoch kommt dabei nur auf vier Fahrerinnen bzw. Fahrer ein Fahrverbot zu. Der traurige Spitzenreiter war mit 187 km/h unterwegs.

