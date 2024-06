Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum Sonntag (09.06.2024), 20.00 Uhr bis Montag (10.06.2024), 14.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Bücherschrank am Drei-Auen-Platz. Dieser "offene" Bücherschrank ist für Jedermann zugänglich und bietet kostenlose Literatur für alle Altersgruppen an. Bürgerinnen und Bürger können Bücher entleihen und selbst einstellen. Der bislang unbekannte Täter schlug einen Glaseinsatz des Bücherschranks am Drei-Auen-Platz ein. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

