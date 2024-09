Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handtasche aus Pkw entwendet

Heinsberg-Lieck (ots)

Unbekannte Täter drangen am 1. September (Sonntag) zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam in einen am Horster See abgestellten Pkw ein und durchsuchten den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie eine Handtasche samt Inhalt.

