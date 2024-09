Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Gangelt (ots)

Ein Pedelec-Fahrer kam am 31. August (Samstag) gegen 20.10 Uhr auf der Hanxler Straße beim Befahren eines Kreisverkehrs aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Der 27 Jahre alte Mann aus Gangelt verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell