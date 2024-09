POL-HS: Polizeibericht Nr. 244/24 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 01.09.2024

Geilenkirchen-Teveren (ots) - Eine Radfahrerin war am Mittwoch (28. August) gegen 11.10 Uhr auf der Töpferstraße zwischen Teveren und Neuteveren unterwegs und kam dort aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Sie stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise Angaben zum ...

