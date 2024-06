Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Infostand zum Ferienreiseverkehr

Neuss / Dormagen (ots)

Auch wenn der Sommer noch auf sich warten lässt, beginnen in wenigen Wochen die Schulferien und viele Menschen fahren in den Urlaub. Ob mit dem Auto, dem Fahrrad oder auch dem Flieger. Damit Sie während oder nach der Reise keine böse Überraschung erleben, gibt die Polizei Tipps zum Diebstahlschutz, zum Einbruchschutz und zum sicheren Reisen mit dem Fahrrad oder Pkw.

Die Experten der Kriminal- und Unfallprävention bauen an zwei Terminen einen Informationsstand auf und stehen für Fragen rund um diese Themen zur Verfügung.

Am Donnerstag, den 20.06., sind sie von 10 Uhr bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in Neuss zu finden. Etwa zwei Wochen später, am Dienstag, den 02.07., stehen die Beamten zusammen mit der Mobilen Wache ebenfalls von 10 Uhr bis 13 Uhr auf dem Platz vor dem Rathaus in Dormagen. Bürgerinnen und Bürger sind ebenso wie Medienvertreter eingeladen, den Stand zu besuchen und sich beraten zu lassen. Die Kollegen der Präventionsdienststellen freuen sich über jeden Besuch und beraten Sie gerne.

