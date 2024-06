Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld

Dormagen (ots)

Am Freitag (14.06.), gegen 11:15 Uhr, standen zwei unbekannte Männer vor der Tür einer 80- jährigen Seniorin in Dormagen. Sie gaben an, mit ihrem PKW vor eine Wasserleitung gefahren zu sein und nun kontrollieren zu müssen, ob ein Schaden entstanden sei. Daraufhin ging die Geschädigte mit einem der beiden Männer in das Badezimmer ihrer Wohnung, um dort den Wasserdruck zu überprüfen. Während sie das Wasser laufen lassen sollte, ging der Unbekannte los, um Werkzeug zu holen. Als er nach einiger Zeit nicht zurückkam und die Seniorin nachsah, stellte sie fest, dass ihre Wohnung durchwühlt worden und Bargeld entwendet worden war.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Er sei circa 40 Jahre alt gewesen und habe einen Bart getragen. Er entspräche einem europäischen Phänotyp und habe fehlerfrei deutsch gesprochen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 25.

Es werden Zeugen gesucht: Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zu den oben beschrieben Mann, beziehungsweise den Männern machen kann, wird gebeten, sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der beste Schutz gegen die Maschen der Betrüger ist, ihre Tricks zu kennen. Informationen finden Sie dazu auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell