POL-WI: Einbrecher trifft auf Anwohnerin +++ Widerstand bei Festnahme +++ Pkw gestohlen +++ Handwerker erbeuten Bargeld +++ Einbruch in zwei Wohnungen +++

1. Einbrecher trifft auf Anwohnerin,

Wiesbaden, Am Birnbaum, Sonntag, 08.09.2024, 21.45 Uhr

(mb)Am Sonntagabend drang ein Einbrecher in ein Haus in Wiesbaden ein und traf überraschend auf eine Anwohnerin.

Gegen 21.45 Uhr gelangte der Täter über die gartenseitig gelegene Terrassentür in das freistehende Einfamilienhaus in der Straße "Am Birnbaum". Bei der Absuche nach Wertgegenständen hebelte der Unbekannte noch eine weitere Tür innerhalb des Gebäudes auf und hinterließ dabei einen Gesamtschaden von circa 5.000 Euro. Als der Einbrecher im oberen Stockwerk überraschend auf eine Anwohnerin traf, trat er ohne Diebesgut die Flucht an.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Widerstand bei Festnahme,

Wiesbaden, Helmholtzstraße, Samstag, 07.09.2024, 16.45 Uhr

(mb)Am Samstagmittag leistete ein 33-jähriger Wiesbadener Widerstand bei der Festnahme und landete im Polizeigewahrsam.

Als der Mann nach einer Anzeigenerstattung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt gegen 16.45 Uhr vor einem Anwesen in der Helmholtzstraße von einer Streifenbesatzung festgenommen werden sollte, trat er den Polizisten aggressiv entgegen und bedrohte diese sofort verbal. Zudem versuchte er durch Körperspannung und ruckartige Bewegungen das Anlegen der Handfessel zu verhindern, so dass der 33-Jährige letztlich zu Boden gebracht und mit Hilfe einer zweiten Streife zum Revier abtransportiert werden musste. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Um weitere Straftaten an diesem Tag zu verhindern, wurde der mit fast 2 Promille alkoholisierte Festgenommene nach Rücksprache mit einer Richterin ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

3. Pkw gestohlen,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Ludwig-Wolker-Straße, Montag, 02.09.2024, 5 Uhr bis Freitag, 06.09.2024, 14.30 Uhr

(mb)Zwischen Montag, 02.09.2024 und Freitag, 06.09.2024 wurde im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel ein PKW von bislang unbekannten Tätern gestohlen. Im genannten Zeitraum näherten sich die Diebe einem in der Ludwig-Wolker-Straße geparkten roten Mazda CX5. Anschließend entwendeten die Täter das Fahrzeug im Wert von etwa 13.000 Euro auf unbekannte Art und Weise und fuhren davon.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise bezüglich des gestohlenen Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen "WI-HH 981" unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Handwerker erbeuten Bargeld,

Wiesbaden, Mz-Kostheim, Hinter dem Gotthelf, Samstag, 07.09.2024, 11 Uhr

(mb)Am späten Samstagmorgen erbeuteten Handwerker Bargeld aus einer Wohnung in Wiesbaden.

Drei Handwerker wurden in den Tagen zuvor bei Anwohnern in der Straße "Hinter dem Gotthelf" vorstellig und boten als Dienstleistung die Reinigung der Auffahrt an. Nachdem diese ihre Arbeit beendet hatten, wurden sie vereinbarungsgemäß entlohnt. Aufgrund einer nachträglichen Beanstandung der Anwohner erschienen zwei der drei Handwerker am Samstag gegen 11 Uhr erneut. Hierbei folgte mindestens einer der Handwerker der Anwohnerin ins Haus und spähte im Rahmen eines Gespräches um Schmuck und Wertgegenstände den Aufbewahrungsort des Bargeldes aus. Die beanstandete Dienstleistung wurde nicht durchgeführt, allerdings stellte die Dame zu einem späteren Zeitpunkt den Diebstahl ihres restlichen Bargeldes fest. Ein Handwerker war mindestens 1,80 m groß, von kräftiger Gestalt und hatte eine Glatze oder kurzrasierte Haare. Der zweite Handwerker war 1,80 m groß, schmal und dunkelhäutig. Der dritte Handwerker war kräftig und trug ein weißes T-Shirt. Die letztgenannten Handwerker waren zudem mit einer Arbeitshose bekleidet. Die Handwerker sollen mit zwei weißen Transportern unterwegs sein. Möglicherweise sollen diese die Ortskennung von Gelsenkirchen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Einbruch in zwei nebeneinander liegende Wohnungen, Wiesbaden, Erathstraße, Mittwoch, 04.09.2024, 16.45 Uhr bis Sonntag, 08.09.2024, 14.20 Uhr

(mb)Zwischen Mittwochnachmittag und Sonntagmittag suchten Einbrecher zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden heim.

Im Tatzeitraum betraten die Einbrecher das Mehrfamilienhaus auf unbekannte Art und Weise und gelangten gewaltsam in zwei Wohnungen im Hochparterre. Während eine Wohneinheit derzeit unbewohnt ist, wird die andere gewerblich genutzt. Mit dem aus einer vorgefundenen Kasse entwendeten Bargeld flüchteten die Täter unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert.

Wem im fraglichen Zeitraum in der Erathstraße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, den bittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

