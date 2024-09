Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Nach Pfeffersprayeinsatz festgenommen +++ Busfahrer beleidigt und angegriffen +++ Pkw-Brand +++ Zeugenaufruf nach Fahrradunfall +++ Fußgängerin angefahren

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Grillparzerstraße, Samstag, 31.08.2024, 6.30 Uhr bis Dienstag, 03.09.2024, 21.35 Uhr

(mb)Zwischen Samstagmorgen und Dienstagabend suchten unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Grillparzerstraße heim und entwendeten Schmuck. Um in das Gebäude zu gelangen, brachen die Unbekannten die Terrassentür auf. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher das gesamte Objekt nach Wertgegenständen. Mit dem aufgefundenen Schmuck im geschätzten Wert von mehreren tausend Euro entkamen die Täter letztlich unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden wird mit circa 2.000 Euro beziffert.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Nach Pfeffersprayeinsatz festgenommen, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring, Dienstag, 03.09.2024, 16.10 Uhr

(mb)Am Dienstagmittag kam es im Konrad-Adenauer-Ring zum Einsatz von Pfefferspray. Der Täter konnte kurz darauf im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

Vorausgegangen war ein zunächst verbal geführter Streit zwischen einem 62-Jährigem und dem 19-jährigen Täter. Der Heranwachsende hatte sich zusammen mit einem Freund aufgrund der Witterungsverhältnisse in der Tiefgarage mehrerer, dort ansässiger Firmen aufgehalten, als diese von dem Objektberechtigten wahrgenommen und der Tiefgarage verwiesen wurden. Hieraufhin beleidigte der 19-Jährige den Erwachsenen und sprühte diesem beim anschließenden Gerangel Pfefferspray ins Gesicht. Der Täter sowie sein Begleiter flüchtete daraufhin vom Tatort, konnte allerdings kurze Zeit später von einer Streife des 1. Polizeireviers erkannt und festgenommen werden. Das Pfefferspray wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

3. Busfahrer beleidigt und angegriffen,

Wiesbaden-Delkenheim, Mechtildshausen, Dienstag, 03.09.2024, 10.40 Uhr

(mb)Am Dienstagmorgen wurde in Wiesbaden ein Busfahrer erst von einem männlichen Fahrgast beleidigt und anschließend von einem anderen Fahrgast körperlich angegangen.

Als der Bus der Linie 28 gegen 10.40 Uhr die Haltestelle "Flugplatz Erbenheim" erreichte, entfachte ein zunächst verbaler Streit zwischen dem 33-jährigen Busfahrer und einem unbekannten Fahrgast anlässlich des verpassten Ausstiegs an der vorangegangenen Haltestelle. Im Rahmen dieses Zwistes beleidigte der Fahrgast den 33-Jährigen. Nachdem sich ein weiterer Fahrgast in die Diskussion einmischte, eskalierte die Situation. Der Busfahrer wurde körperlich angegangen und leicht verletzt. Beide Fahrgäste entfernten sich letztlich unerkannt vom Tatort. Der Beleidiger war circa 43 bis 45 Jahre, circa 1,90 m groß und schlank. Er hatte kurze schwarze Haare, führte eine Tasche mit und trug ein langes, hellblaues Hemd sowie eine lange Hose. Der Schläger war circa 28 Jahre alt und hatte lange dunkle Haare, welche zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Er war mit einem lila-farbenem T-Shirt mit weißen Armbündchen, einer blauen langen Jeans sowie grauen Schuhen bekleidet.

Das 2. Polizeirevier ermittelt in diesem Sachverhalt und bitte um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2240.

4. Pkw-Brand,

Wiesbaden-Klarenthal, Ernst-von-Harnack-Straße, Mittwoch, 04.09.2024, 4.25 Uhr

(mb)Am frühen Mittwochmorgen gegen 4.25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Fahrzeug in die Ernst-von-Harnack-Straße gerufen. Auf einem Parkdeck hatte ein Opel Astra aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen und musste gelöscht werden. Durch den Brand wurde ein weiteres im Nahbereich stehende Fahrzeug sowie zwei Roller beschädigt. Der verursachte Schaden wird auf knapp 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Hinweise zu dem Fahrzeugbrand werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

5. 81-Jähriger mit Fahrrad gestürzt - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Mz-Kostheim, Maaraue, Samstag, 24.08.2024, 13.05 Uhr

(ms)Vor zwei Wochen stürzte ein 81-Jähriger in Wiesbaden mit seinem Fahrrad und verletzte sich hierbei schwer. Am Samstag, den 24.08.2024 befuhr der Mann gegen 13 Uhr das Rheinufer der Maaraue. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der Mann von seinem Fahrrad und fiel dadurch die anliegende Böschung hinunter. Passanten entdeckten schließlich den im Gebüsch liegenden Schwerverletzten und riefen einen Rettungswagen. Der 81-Jährige wurde von Rettungskräften versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu geben.

6. Fußgängerin angefahren,

Wiesbaden-Bierstadt, Zieglerstraße, Dienstag, 03.09.2024, 15.35 Uhr

(ms)Am Dienstagmittag wurde in Wiesbaden-Bierstadt eine 94-jährige Fußgängerin angefahren und verletzt. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 50 Jahre alte Frau mit ihrem weißen Peugeot die Straße "Am Wolfsfeld" in Richtung der Patrickstraße. Gleichzeitig beabsichtigte die 94-jährige Frau den Fußgängerüberweg der Zieglerstraße zu überqueren. Die Fahrerin des Peugeot übersah hierbei die Fußgängerin und kollidierte mit ihrer vorderen rechten Fahrzeugseite mit der Frau, welche anschließend über starke Schmerzen klagte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Am Peugeot entstand zudem ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

7. Auffahrunfall,

Bereich Wiesbaden, Bundesautobahn 643, Dienstag, 03.09.2024, 16.20 Uhr

(cw)Ein Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen ereignete sich Dienstagnachmittag auf der Bundesautobahn 643. Ein 19-jähriger Fahrer eines Renault Kangoo fuhr gegen 16.20 Uhr die A 643 in Richtung der Anschlussstelle Äppelallee. Kurz vor der Abfahrt bemerkte er zu spät, dass vor ihm mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen und anhalten mussten. Das Fahrzeug des 19-Jährigen stieß mit einem BMW zusammen, der selbst auf ein vor ihm stehendes Fahrzeug geschoben wurde. Insgesamt waren vier Fahrzeuge und ein Anhänger betroffen. Auch wurde ein 33-Jähriger Insasse eines der Fahrzeuge leicht verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Zwei der Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

