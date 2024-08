Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in ein Gartengrundstück

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 21.08.2024, 18:00 Uhr bis zum 22.08.2024, 13:40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch das gewaltsame Aufbrechen einer Kette Zugang zu einem Gartengrundstück im Bereich der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W.. Hier konnten die Täter letztlich aus einer unverschlossenen Hütte mehrere Gartengeräte entwenden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 920 Euro. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

