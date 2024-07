Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Schneidebrett glimmt in Wohnung

Freiburg (ots)

Ein hölzernes Schneidebrett hat am Freitagabend, 28.06.2024, in einer Wohnung eines Hauses in Bonndorf geglimmt. Nachdem sich der Hausrauchmelder in der betroffenen Wohnung aktiviert hatte, wurde gegen 21:15 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte das bereits angeschmorte Schneidebrett von der eingeschalteten Herdplatte ziehen. Außer am Brett wurde nur noch ein Plastikdeckel beschädigt. Zum Brandzeitpunkt war niemand in der Wohnung. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

